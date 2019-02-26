Посетителям фестиваля "Московская Масленица" предложат более 200 видов блинов

В рамках мероприятия откроют 11 кулинарных школ, где ежедневно будут проводиться бесплатные занятия для детей.

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей и гостей города встретить весну с фестивалем "Московская Масленица", который пройдёт с 1 по 10 марта на 23 площадках.

Как отмечается, на фестивале можно будет попробовать более 200 видов блинов. В сообщении на сайте мэра отмечается, что впервые в истории "Московской Масленицы" можно будет попробовать арабские блинчики катаеф, которые готовят в Сирии, Ливане и Египте.

На фестивале также будут представлены приготовленные по старинным русским рецептам деликатесы.

Гости "Московской Масленицы" смогут посмотреть выступления творческих коллективов — планируется показать более 200 спектаклей и развлекательных программ и около 150 концертов.

Накануне масленицы диетолог призвала россиян печь низкокалорийные блины, используя вместо растительного масла сливочное, а вместо молока — воду.

Напомним, в феврале 2018 года за 10 дней на площадках фестиваля "Московская Масленица" побывали 4,75 млн москвичей и туристов, которые съели 247 тысяч блинов.