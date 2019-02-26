Беглов дал жёсткие указания по уборке Петербурга

По словам врио главы города, комплекс запланированных мероприятий призван не допустить повторения проблем этой зимы.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов дал жёсткие указания по уборке города. Он поблагодарил журналистов, которые выявили проблемы в сфере ЖКХ Северной столицы из-за некачественной уборки снега, и дал необходимые поручения по устранению этих проблем.

— Дал соответствующее поручение контрольному управлению провести проверку фактов, которые указаны в журналистском расследовании, — приводит слова Беглова телеканал "Санкт-Петербург". — Правительство Санкт-Петербурга будет плотно над этой темой работать.

Беглов рассказал, что в городе возобновят программу "Холодный чердак", чтобы к концу 2019 года 90% чердаков города были утеплены соответствующим образом и не образовывались сосульки. Также врио губернатора сообщил, что ведётся проверка качества уборки в Петербурге, а также прорабатывается вопрос закупки ручной малой техники для уборки дворов.

По словам врио главы города, комплекс запланированных мероприятий призван не допустить повторения проблем этой зимы.