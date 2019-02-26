Аэрофобам на заметку. В Домодедово пассажирам предложат обнимашки с собаками

Дружелюбные четвероногие живут в семьях с детьми и имеют все необходимые медицинские документы.

В Московском аэропорту Домодедово создали специальную зону, где пассажиры могут пообщаться с собаками, чтобы поднять себе настроение или избавится от стресса перед полётом. Об акции, организованной вместе с благотворительным фондом помощи животным "Вторая жизнь", сообщает пресс-служба воздушной гавани.

На втором этаже аэропорта пассажиры, которые испытывают волнение перед полётом или просто любят животных, смогут пообниматься с биглем Физзи и дворняжками Клёпой и Лушей, а также с хаски Нами.

—Канистерапевты (специалисты, которые занимаются лечением или реабилитацией людей при помощи общения с собаками) и специально отобранные собаки — это идеальный тандем, который поможет людям в ожидании рейса снизить уровень стресса и подготовиться к перелёту, — цитирует аэропорт исполнительного директора фонда "Вторая жизнь" Станислава Перешеина.

Домодедово не стал первым аэропортом в мире, где проводится такая акция. Ранее Лайф рассказывал, что пассажиры, улетающие из аэропорта Ванкувера, смогли обнять лабрадоров, ньюфаундлендов и маленьких ши-тцу. А в аэропорту Милана служба канистерапии работает на постоянной основе.

Сегодня акция проходит впервые, однако в воздушной гавани пообещали организовать ещё несколько встреч в течение года.