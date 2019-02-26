В Татарстане пенсионерку довезли до скорой в ковше трактора

Пенсионерку с гипертоническим кризисом в ковше трактора доставили к врачам в деревне Биябаш в Татарстане. После появления фото в соцсетях в Минздраве республики объяснили, что скорая помощь не смогла доехать до дома пациентки из-за снега.
В пресс-службе пояснили, что 66-летняя женщина нуждалась в экстренной госпитализации. Фельдшер попросила водителя трактора, начавшего расчистку снега, доставить больную в ковше до кареты скорой помощи, которая не могла к ней проехать.
История закончилась хорошо: пенсионерку доставили в терапевтическое отделение Апастовской районной больницы. Врачам удалось стабилизировать её состояние.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени