Экс-главу ФБК Рубанова объявили в федеральный розыск

Бывший директор Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов объявлен в федеральный розыск. Против него также заведено уголовное дело из-за невыполнения решения суда по иску Алишера Усманова. О том, что Рубанов в розыске, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы интернет-базы данных МВД РФ.

— Разыскивается Роман Рубанов, 01.09.1980 года рождения, уроженец города Владивосток, — говорится в базе данных.

По данным агентства, экс-глава ФБК не выполнил решения столичного суда по иску предпринимателя Усманова к некоммерческой организации. Рубанов должен был удалить сведения о меценате, которые суд признал порочащими честь и достоинство Усманова. Однако бывший директор ФБК этого так и не сделал.

Рубанов ушёл с поста директора ФБК в конце 2018 года.