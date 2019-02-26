В Минздраве рассказали, в каком возрасте у россиян чаще случается первый секс

Приводится и средний возраст вступления в брак. У женщин это 24–26 лет, а у мужчин — 26–29.

В Минздраве рассказали, в каком возрасте россияне в среднем начинают половую жизнь. По словам внештатного специалиста по репродуктивному здоровью ведомства Олега Аполихина, речь идёт о возрасте 16–17 лет, что весьма рано, если учитывать тот факт, что к возрасту вступления в брак некоторые успевают накопить массу заболеваний, передающихся половым путём.

— Когда мы стали анализировать вместе с нашими коллегами, в чём есть вопрос, мы увидели, что сегодня возраст сексуального дебюта для девушки составляет 16–17 лет, — рассказал эксперт в ходе круглого стола в Совфеде. — Для молодого человека — 16–17 лет, а для многих значительно раньше.

Аполихин отметил, что в данный момент сложилась такая ситуация, что 77,4% готовящихся рожать женщин имеют сложившиеся патологии. Кроме того, специалист рассказал, что возраст вступления в брак у женщин составляет 24–26 лет, а у мужчин 26–29 лет. Соответственно, к тому моменту, когда человек задумается о создании семьи, может накопить немало вредоносных бактерий.

— Хламидии, микоплазмы, уреаплазма, гарднерелла... Всё это имеет место к моменту репродуктивно направленного поведения, — заключил специалист. — И мы вынуждены бороться с последствиями этого.

Примечательно, что количество браков, заключаемых в России, ежегодно снижается.