"У нас просто столько маньяков нет". Депутат оправдался за слова о педофилах

Парламентарий отрицает, что произносил скандальную фразу, несмотря на наличие видео.

Депутат городской думы Екатеринбурга Александр Колесников попытался оправдаться за высказывание о том, что "педофилы — это не маньяки". Народный избранник заявил радиостанции "Говорит Москва", что его слова неправильно истолковали.

— Посыл был такой, что большинство жутких преступлений в отношении несовершеннолетних совершается не маньяками, а по причине людей в пьяном состоянии и так далее. У нас просто столько маньяков нет. А то, что педофилы — это, безусловно, маньяки и преступники, это не обсуждается, — сказал Колесников.

Он отрицает, что говорил, будто педофилы — это не маньяки. По мнению депутата, "педофилия, естественно, присутствует", но много преступлений против несовершеннолетних совершается не маньяками-педофилами.

На сегодняшнем заседании Думы Екатеринбурга Колесников раскритиковал полицию за то, что она выискивает педофилов в погоне за трендами. Народный избранник обратился к собравшимся со словами: "Педофилы — это не маньяки, это по пьяни обычно происходит, все эти преступления жуткие".