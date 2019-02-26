"И пусть я с рожей пропитой". Шнуров посвятил стихи участию в совете при Госдуме

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихотворение в честь своего включения в состав Общественного совета при думском Комитете по культуре. Эти строки музыкант и новоиспечённый общественный деятель опубликовал в "Инстаграме".
Пусть от Находки и до Альп,
Мой клич победный разнесётся.
Я принесу вам рыжий скальп
От этого законотворца.
Мы, как туземцы под пятой,
Конквистадоров лютых очень,
И пусть я с рожей пропитой,
Заточен томагавк и точен.
Напомним, о вхождении лидера "Ленинграда" Сергея Шнурова в состав общественной комиссии при Комитете по культуре стало известно сегодня. Вместе с ним экспертно-совещательный орган пополнили митрополит Тихон (Шевкунов), писатель Евгений Водолазкин и народный артист России Эдгард Запашный.
На данный момент известно, что приглашение в совет также приняли рэпер Давид Нуриев (Птаха), видеоблогер Дмитрий Ларин, лидер "Машины времени" Андрей Макаревич, директор Большого театра Владимир Урин и глава "Мосфильма" Карен Шахназаров.
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