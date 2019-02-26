Всё ради второго тура. Соратники Порошенко объяснили "тайную цель" импичмента

Окружение действующего украинского лидера уверено, что все это происки врагов, а не искреннее беспокойство о судьбе страны.

Представитель президента в Верховной раде Украины, а по совместительству и супруга Генпрокурора страны, Ирина Луценко прокомментировала заявление Юлии Тимошенко о начале процедуры импичмента действующему главе государства. По словам "оранжевой принцессы", всему виной вскрывшиеся факты масштабных хищений в оборонном комплексе страны. Вот только Луценко уверена, что команда Порошенко столкнулась с кампанией по его дискредитации перед выборами, и в этом состоит их "тайна цель".

— Почему Тимошенко выступает за импичмент Порошенко за месяц до выборов? Ответ очевиден: потому что сейчас он самый рейтинговый кандидат, который выходит на первое место, а вот Юлия Тимошенко прекрасно понимает, что не попадает во второй тур, — заявила Ирина Луценко.

Ранее Тимошенко возмутилась рейтингом Порошенко, который предоставляют социологи. В ходе недавней пресс-конференции она заявила, что нынешний лидер "и близко не попадёт" во второй тур президентских выборов. Отметим, что сейчас на первом месте, согласно рейтингам, комик Владимир Зеленский. На втором месте Порошенко и на третьем — Тимошенко. Ранее расклад был другим.