На Украине угробившую шесть человек мажорку на Lexus приговорили к 10 годам

На Украине вынесли приговоры виновникам страшного ДТП в Харькове, в котором погибло шесть человек.
— Киевский районный суд Харькова назначил максимальную меру наказания, предусмотренную действующим законодательством, для обоих участников ДТП 18 октября 2017 — Алёны Зайцевой и Геннадия Дронова — по 10 лет лишения свободы, — сообщила в "Твиттере" пресс-секретарь генпрокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган.
Київський районний суд м. Харкова призначив максимальну міру покарання, передбачену чинним законодавством, для обох учасників дорожньо-транспортної пригоди 18 жовтня 2017 року – О.Зайцевій і Г.Дронову – по 10 років позбавлення волі. pic.twitter.com/tGJPf8jcsS— Лариса Сарган (@SarganLarysa) February 26, 2019
По итогам заседания Дронов назвал вынесенный ему приговор несправедливым и заявил, что собирается опротестовать решение суда.
Напомним, в октябре 2017 года внедорожник протаранил пешеходов в центре Харькова. Момент наезда на людей попал на видео. В результате ДТП с участием Алёны Зайцевой и Геннадия Дронова погибло шесть человек. Зайцева признала вину, попросив прощения у близких погибших, а также пообещала, что больше никогда не сядет за руль.
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