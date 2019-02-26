На Украине угробившую шесть человек мажорку на Lexus приговорили к 10 годам

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На Украине угробившую шесть человек мажорку на Lexus приговорили к 10 годам

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Суд признал обоих участников аварии виновными в равной степени. Один из них заявил, что подаст апелляцию.

На Украине вынесли приговоры виновникам страшного ДТП в Харькове, в котором погибло шесть человек.

— Киевский районный суд Харькова назначил максимальную меру наказания, предусмотренную действующим законодательством, для обоих участников ДТП 18 октября 2017 — Алёны Зайцевой и Геннадия Дронова — по 10 лет лишения свободы, — сообщила в "Твиттере" пресс-секретарь генпрокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган.

По итогам заседания Дронов назвал вынесенный ему приговор несправедливым и заявил, что собирается опротестовать решение суда.

Напомним, в октябре 2017 года внедорожник протаранил пешеходов в центре Харькова. Момент наезда на людей попал на видео. В результате ДТП с участием Алёны Зайцевой и Геннадия Дронова погибло шесть человек. Зайцева признала вину, попросив прощения у близких погибших, а также пообещала, что больше никогда не сядет за руль.

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