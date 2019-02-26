В Петербурге скончался поэт Глеб Горбовский

В Санкт-Петербурге на 88-м году жизни скончался известный поэт Глеб Горбовский. Об этом на своей странице в "Фэйсбуке" рассказал директор издательства "Аничков мост" Евгений Жуков.
Соболезнования близким и поклонникам творчества поэта принёс врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.
— Ушёл из жизни выдающийся российский, петербургский поэт и прозаик. Его произведения стали неотъемлемой частью золотого фонда отечественной литературы, прославили петербургскую школу поэзии, — отметил Беглов.
Уроженец Ленинграда начал писать стихи в 16 лет, в армии успел написать несколько песен. Впервые Горбовский опубликовался в районной газете "Сталинская правда" в 1955 году, а в 1960-м была издана его первая книга.
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