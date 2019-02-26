Ну хоть кто-нибудь? Freedom Jazz отказалась представлять Украину на Евровидении

В сообщении коллектива сказано, что его главная победа — поклонники, для которых и пишутся песни.

Группа Freedom Jazz, занявшая второе место в ходе национального отбора на Украине, отказалась представлять страну на конкурсе Евровидение в Израиле.

Как уточняется, участники группы отклонили предложение выступить на Евровидении после звонка из Национальной телекомпании Украины (НТКУ).

— Дорогие друзья! Спасибо за вашу поддержку, любовь, волнение и за то, что всё время были с нами! — сказано в сообщении, которое появилось в официальных аккаунтах группы в соцсетях.

Как отмечается, группа находится на стадии подписания контракта с европейским промоутером и ведёт переговоры о концертных турах в ближайшее время.

Напомним, ранее победительница национального отбора Maruv отказалась представлять Украину на Евровидении. Она также не стала подписывать соответсвующий контракт с НОТУ (Национальной общественной телерадиокомпанией Украины).