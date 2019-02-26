Нетаньяху назвал главную тему предстоящих переговоров с Путиным

Ранее Дмитрий Песков заявил, что на встрече лидеров двух стран будут обсуждаться вопросы сирийского урегулирования.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед вылетом в Москву назвал центральную тему предстоящих переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

— Сегодня вечером я вылетаю в Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Наши переговоры будут сфокусированы на закреплении Ирана в Сирии, — сообщил израильский премьер.

Глава Правительства Израиля отметил, что страна противодействует иранской консолидации в Сирии, в том числе атакуя базы Ирана.

Нетаньяху заверил, что Израиль продолжит свои действия, пока иранцы не будут вытеснены с сирийской территории. Израильский премьер подчеркнул, что Ирану не позволят базироваться вблизи границы страны.

Напомним, визит Нетаньяху в Москву должен был состояться 21 февраля, однако был отложен.