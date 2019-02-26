"Ударят январские морозы". Москвичей предупредили о похолодании в начале марта

В предстоящие выходные температура воздуха будет на 5–7 градусов ниже климатической нормы.

Начало марта не порадует москвичей весенней погодой, наоборот, в город вернутся январские морозы. Температура воздуха ночью опустится до минус 20 градусов. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

— В выходные в Москве ударят январские морозы. В субботу, 2 марта, в тылу циклона пройдут очаговые скоротечные снегопады, похолодание усилится, — предупреждают синоптики.

Столбики термометров в столице будут курсировать в пределах минус 5–14 градусов. В воскресенье, 3 марта, из-за антициклона вероятность снегопадов сократится до минимума, температура воздуха составит минус 3–8 градусов. По ночам ожидается похолодание до 15–20 градусов мороза. Температура воздуха будет на 5–7 градусов ниже климатической нормы.

Синоптики предупреждали, что устойчивое потепление придёт в столичный регион не ранее второй половины марта.