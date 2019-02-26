Россияне — нарушители ПДД за год выплатили миллиарды рублей

За прошлый год приставы исполнили 14,2 миллиона постановлений Госавтоинспекции.

В 2018 году судебными приставами было взыскано более 11,5 миллиарда рублей штрафов по постановлениям Госавтоинспекции. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-бюро Федеральной службы судебных приставов.

— Всего на исполнении в 2018 году находилось 459 тыс. постановлений на сумму 13,7 млрд руб., что меньше показателя 2017 года, когда их насчитывалось 539,2 тыс. на общую сумму 16,3 млрд руб., — говорится в сообщении.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в России могут ввести упрощённую процедуру взыскания штрафов с автовладельцев-нарушителей.

Штрафы, сумма которых составляет менее трёх тысяч рублей, могут просто списывать с банковского счёта водителя. Также был составлен топ-10 самых частых нарушений ПДД в России.