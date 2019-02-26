Понаехали. Из Таиланда за нелегальную работу депортируют 11 россиян

В полиции отметили, что все задержанные иностранные граждане признали вину, они находятся под стражей.

По меньшей мере 15 иностранцев, в числе которых 11 граждан России, были арестованы на острове Пхукет в среду, 20 февраля, в ходе рейда туристической и иммиграционной полиции. Об этом сообщает The Phuket News.

Иностранные граждане были задержаны за незаконную трудовую деятельность в магазине после жалобы на торговую точку.

Помимо 11 россиян были задержаны гражданки Киргизии и Молдавии и две гражданки Украины.

Все арестованные были доставлены в полицейский участок, где им предъявили обвинения в нелегальной работе.

Россияне и граждане других государств находятся под стражей, пока готовится их депортация. Имена иностранцев добавляют в чёрный список иммиграционных властей Таиланда.

Напомним, в январе 2019 года из Таиланда в Россию были депортированы Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич) и Алекс Лесли (Александр Кириллов). Суд Таиланда приговорил Кириллова и Вашукевич к условному сроку за "предоставление услуг сексуального характера" в составе преступной группы.