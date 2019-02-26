Британка получила срок за многолетнее лечение здоровой дочери от эпилепсии

Женщина подделывала медкарты и заставляла выписывать ребёнку ненужные ей лекарства.

Жительницу английского города Блэкпул приговорили к восьми месяцам тюрьмы за то, что она несколько лет лечила здоровую дочь от несуществующей болезни. Об этом пишет Blackpool Gazette.

Женщина утверждала, что у девочки эпилепсия, и с января 2012 года по январь 2016 года водила её к врачам. При этом никаких припадков и других проявлений болезни у девочки никто не замечал. Однако осуждённая лгала о таких случаях, подделывала медкарты и заставляла выписывать ребёнку ненужные ей лекарства.

Пострадавшая несколько раз лежала в больнице и проходила компьютерную томографию, но диагноз так и не был подтверждён. После того как выяснилась правда, девочку забрали органы опеки. Приём ранее прописанных препаратов отменили.

Во время оглашения приговора судья отметила "непостижимость" поведения матери. Женщину обвинили в "настойчивой и эгоистичной эксплуатации" девочки. По мнению правоохранителей, осуждённая подпитывала свою самооценку с помощью внимания и сочувствия со стороны.