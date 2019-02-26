Два самолёта-разведчика НАТО замечены у западных рубежей России

Это американский беспилотник Global Hawk и радиоразведчик ВВС Швеции Gulfstream GIV SP.

Сегодня два самолёта-разведчика стран НАТО были замечены у западных границ России. Как следует из данных ресурсов, отслеживающих перемещение военной авиации, это были беспилотник RQ-4B-30 Global Hawk ВВС США и радиоразведчик ВВС Швеции Gulfstream GIV SP.

Первый утром поднялся с авиабазы Сигонелла в Италии и около 15:00 мск начал разведывательный полёт у границ Калининградской области. Второй был замечен там же около 12:50.

Отметим, самолёты-разведчики НАТО периодически летают и в районе Крыма. В том числе над территорией Украины.

Иногда российским ВВС приходится поднимать в воздух истребители для выяснения, какой самолёт приближается к границам РФ.