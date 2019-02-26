Борис Грачевский попал в больницу с переломом

Сам режиссёр заявил, что ему некогда "валяться в больнице", потому что в конце марта начинается фестиваль "Большой Ералаш".

Создатель киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский обратился в больницу после падения на даче. Об этом сообщает телеканал "360".

Медики диагностировали у режиссёра закрытый перелом плеча. От госпитализации Грачевский отказался.

— Ну упал и упал. Что, встать не могу?— прокомментировал Грачевский произошедшее газете "Вечерняя Москва" и попросил перестать заниматься его невзгодами, отметив, что ничего страшного не произошло.

Напомним, осенью 2018 года Грачевского не пустили в Грузию, объяснив отказ во въезде посещением Абхазии.