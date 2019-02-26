Помещался на ладони. Ребёнка с рекордно малым весом выписали из роддома в Токио

Малыш появился на свет на 24-й неделе беременности, его тело помещалось на ладонях врача.

Мальчика с самым маленьким в мире весом при рождении благополучно забрали домой из больницы в Японии, пишет Kyodo News. Сообщается, что ребёнок появился на свет с помощью кесарева сечения на 24-й неделе беременности. Он весил всего 268 граммов.

По данным издания, плод почти не развивался в утробе матери из-за аномалии. Новорождённого выхаживали несколько месяцев. Теперь он весит больше трёх килограммов и уже сам пьёт молоко.

Малыш побил рекорд, который до этого держался 10 лет: в 2009 году в Германии родился мальчик весом 274 грамма.

Стоит отметить, что мировая история знает всего 23 случая, когда медикам удалось выходить детей, родившихся весом меньше 300 граммов.