Помещался на ладони. Ребёнка с рекордно малым весом выписали из роддома в Токио

Мальчика с самым маленьким в мире весом при рождении благополучно забрали домой из больницы в Японии, пишет Kyodo News. Сообщается, что ребёнок появился на свет с помощью кесарева сечения на 24-й неделе беременности. Он весил всего 268 граммов.
По данным издания, плод почти не развивался в утробе матери из-за аномалии. Новорождённого выхаживали несколько месяцев. Теперь он весит больше трёх килограммов и уже сам пьёт молоко.
Малыш побил рекорд, который до этого держался 10 лет: в 2009 году в Германии родился мальчик весом 274 грамма.
Стоит отметить, что мировая история знает всего 23 случая, когда медикам удалось выходить детей, родившихся весом меньше 300 граммов.
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