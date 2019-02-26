Биологи выяснили, как лимоны становятся кислыми

Открытые исследователями гены могут быть использованы для выведения новых сортов цитрусовых.

Группа молекулярных биологов из Нидерландов и США раскрыла механизм, "накачивающий" кислотами лимоны и другие цитрусовые плоды. Результаты исследования представлены в журнале Nature Communications.

— Кислый вкус цитрусов связан с тем, что вакуоли в клетках их плодов "накачаны" большим количеством различных едких соединений, не уступающих по силе желудочному соку, — пояснила сотрудник университета Амстердама Памела Страззер.

Авторы статьи решили проверить различие активности генов PH1 и PH5 в клетках кислых и сладких цитрусовых — лимона, помело и апельсина. Было установлено, что активность этих участков и гена AN1 в кислых сортах цитрусовых была высокой, а в сладких — низкой.

Это позволило исследователям сделать вывод о роли AN1 как своеобразного "выключателя" всей системы закачки кислот в вакуоли. PH1 и PH5 являются мощными протонными помпами.

При проведении дальнейших опытов стало понятно, что за включение протонных помп также отвечает ген PH4. При его повреждении лимоны лишались запасов кислоты.

А ранее журналистка Forbes заявила, что для россиян лимоны являются показателем богатства.