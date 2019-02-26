Биологи выяснили, как лимоны становятся кислыми

Читайте также

Биологи выяснили, как лимоны становятся кислыми

45

Открытые исследователями гены могут быть использованы для выведения новых сортов цитрусовых.

Группа молекулярных биологов из Нидерландов и США раскрыла механизм, "накачивающий" кислотами лимоны и другие цитрусовые плоды. Результаты исследования представлены в журнале Nature Communications.

— Кислый вкус цитрусов связан с тем, что вакуоли в клетках их плодов "накачаны" большим количеством различных едких соединений, не уступающих по силе желудочному соку, — пояснила сотрудник университета Амстердама Памела Страззер.

Авторы статьи решили проверить различие активности генов PH1 и PH5 в клетках кислых и сладких цитрусовых — лимона, помело и апельсина. Было установлено, что активность этих участков и гена AN1 в кислых сортах цитрусовых была высокой, а в сладких — низкой.

Это позволило исследователям сделать вывод о роли AN1 как своеобразного "выключателя" всей системы закачки кислот в вакуоли. PH1 и PH5 являются мощными протонными помпами.

При проведении дальнейших опытов стало понятно, что за включение протонных помп также отвечает ген PH4. При его повреждении лимоны лишались запасов кислоты.

А ранее журналистка Forbes заявила, что для россиян лимоны являются показателем богатства.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×