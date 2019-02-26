Кортеж Порошенко чуть не застрял на разбитой дороге во Львовской области — видео

На трассе образовался хвост из машин, которым пришлось двигаться медленно, объезжая пробоины.

Мэр Червонограда Львовской области Андрей Залевский разместил в своём фейсбуке видео, как кортеж президента Украины Петра Порошенко пробирается по местной разбитой дороге.

На кадрах можно увидеть, как первая из машин кортежа тормозит из-за ям. Остальные авто вынуждены также затормозить. В итоге на дороге образовался хвост из машин, которым пришлось двигаться медленно, объезжая ухабы.

Жители области неоднократно жаловались на состояние дорог. Так, немногим ранее они устроили акцию против "тотального бездорожья" — участники надели маски чиновников, облили краской выбоины и положили туда шарики с водой, символизирующие асфальт.