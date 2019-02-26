Теперь никак. Должников лишат возможности ездить за границу через Белоруссию

До сих пор ограничения на выезд касались всех стран, кроме этой. И многие пользовались ситуацией, чтобы обойти запрет.

Россияне, которым за долги запретили выезжать за границу, с весны 2019 года не смогут путешествовать по другим странам через Белоруссию. Об этом пишет "Российская газета".

По данным издания, в ближайшее время министерства внутренних дел двух стран начнут обмениваться данными о должниках, попавших под ограничения. Информацию о них будут передавать по специальному защищённому каналу. Его уже успешно протестировали.

Отметим, что по состоянию на 1 января 2019 года выезжать из России запретили 2,7 млн жителей страны.