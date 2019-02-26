Дороговато. Новак рассказал о стоимости транзита газа через Украину

Министр объяснил высокие цены на транспортировку голубого топлива износом всех систем газопровода.

Глава Министерства энергетики РФ Александр Новак сообщил в интервью "Газете.ru", что сейчас тариф транзита газа через Украину для России гораздо выше, чем на прочих маршрутах.

Если говорить о маршрутах, которые используются на сегодняшний день для транзита российского газа, то украинское направление сегодня является самим дорогим, там установлен самый высокий тариф: он в два — два с половиной раза выше, чем другие маршруты Александр Новак

По словам главы энергетического ведомства, это объясняется в первую очередь тем, что газотранспортная система Украины создавалась около 50 лет назад, "тогда были ещё старые технологии, сейчас достаточно большой износ основных фондов, крупные потери при транспортировке газа".

Он отметил, что, в свою очередь, реализация новых систем, таких как "Турецкий поток" и "Северный поток — 2", основывается на самых последних технологиях, применяемых в этой области.