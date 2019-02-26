Появилось видео с борта самолёта, который качало в небе над Гибралтаром

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Появилось видео с борта самолёта, который качало в небе над Гибралтаром

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Крылья поднимались и опускались на 45 градусов, пока борт с сотней пассажиров безуспешно пытался приземлиться.

Пассажиры рейса авиакомпании British Airways показали, что им пришлось пережить во время недавнего рейса из Лондона на Гибралтар. Опубликован видеоролик, снятый с борта самолёта, который раскачало в небе незадолго до запланированного приземления.

На кадрах видно крыло самолёта, которое то резко поднимается, то опускается. Как выяснилось, над Гибралтаром поднялся сильный ветер, из-за него даже временно закрыли местный порт.

Как ранее писал Лайф, самолёт так и не приземлился в пункте назначения. Экипаж принял решение развернуть борт и через 20 минут совершил вынужденную посадку в испанской Малаге. О состоянии людей на борту не сообщается.

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