Украина не исключает варианта отказа от Евровидения в этом году

В Национальной общественной телерадиокомпании Украины не исключили, что государство в этом году может отказаться от участия в Евровидении, сказала член правления компании Александра Кольцова.

— Конкурс политизировался, и общество болезненно воспринимает возможность раз в год высказаться на международной арене. Возможно, целесообразно рассмотреть отмену участия нашей страны в этом году. Мы ещё пообщаемся с артистами. Если это будет наше общее с ними решение, мы проконсультируемся с продюсерами, занимавшимися организацией шоу, — пояснила Кольцова в эфире украинского "Пятого канала".

Напомним, ранее победительница национального отбора на Украине Maruv отказалась представлять страну на Евровидении. Она не стала подписывать соответствующий контракт с НОТУ.

После этого группа Freedom Jazz, которая заняла второе место в ходе национального отбора, также отказалась представлять страну на конкурсе.