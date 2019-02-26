"Допущен к полёту". Подтверждена дата запуска "Союза" со спутниками OneWeb

Читайте также

"Допущен к полёту". Подтверждена дата запуска "Союза" со спутниками OneWeb

132

Фото: © Twitter/MINICT | Rwanda

Аппараты, которые обеспечат планету спутниковым Интернетом, не удавалось отправить в космос из-за нештатной ситуации.

Ракета-носитель "Союз-СТ-Б" выведет на орбиту шесть спутников OneWeb 28 февраля в 00:37 мск — это подтвердили исполнительный директор компании Arianespace Стефан Исраэль и глава OneWeb Грег Уайлер. Они написали в "Твиттере", что ракета прошла все необходимые проверки.

Как ранее сообщал Лайф, изначально старт был запланирован на 26 января 2019 года, но его пришлось перенести из-за неполадок во время запуска египетского спутника Egyptsat-A с космодрома Байконур.

<p>Фото: © Twitter/<a href="https://twitter.com/OneWeb" target="_blank"><strong>OneWeb</strong></a></p>

Задача проекта OneWeb — обеспечить широкополосный доступ в Интернет с помощью технологий спутниковой связи. В общей сложности на орбиту планируют вывести около двух тысяч аппаратов.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×