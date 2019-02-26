Российские военные следят за эсминцем ВМС США с "томагавками" в Балтийском море

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Российские военные следят за эсминцем ВМС США с "томагавками" в Балтийском море

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Фото: © Flickr/Official U.S. Navy Page

Балтийский флот ведёт непрерывное слежение за американским эсминцем "Грейвли", сообщили в Национальном центре управления обороной России. Отмечается, что он вошёл в акваторию Балтики 26 февраля в 14:00 мск.

Как ранее писал Лайф, о судне сообщили западные мониторинговые службы. Оно оснащено крылатыми ракетами "Томагавк", на борту их может быть до 56.

"Грейвли" — флагман Первой постоянной военно-морской группы НАТО. В этом году он вошёл в акваторию Балтийского моря уже во второй раз.

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