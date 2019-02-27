СМИ сообщили о крушении военного самолёта на Кубе

Местные жители сообщили о крушении самолёта кубинских ВВС в муниципалитете Гуира-де-Мелена в провинции Артемиса, передаёт мексиканская газета Milenio.

По информации издания, мужчина, пожелавший скрыть своё имя, сообщил, что во время полёта над городом у истребителя загорелся двигатель. Пилоту удалось отвести машину от жилых домов, после чего он катапультировался.

Горящий самолёт рухнул на землю в безлюдной местности в 40 километрах от Гаваны. Сообщается, что разбившийся самолёт — это МиГ-23 советского производства, однако официально эта информация не подтверждена.