"Мне очень обидно". ЛДПР наградила мальчика-героя гнилым пайком

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"Мне очень обидно". ЛДПР наградила мальчика-героя гнилым пайком

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Фото: © VK/Подслушано в Климово

Восьмиклассник вытащил на берег ребёнка, который провалился под лёд. Вручённые ему за это подарки он показал пользователям соцсети.

Школьник из Брянской области Даниил Мельник уже дважды прославился на весь регион: сначала благодаря своему героическому поступку, а теперь благодаря вручённым за это призам.

Несколько дней назад подросток увидел на берегу реки Ирпа мальчика, который провалился в полынью и держался руками за лёд. Даниил бросился спасать ребёнка: схватил за руку и помог выбраться на берег.

Об отважном восьмикласснике вскоре говорил весь регион. Отблагодарить его решила партия ЛДПР. Как написал герой в соцсети "ВКонтакте", с ним связалась координатор партии Мария Шкляр, а вскоре некий представитель ЛДПР, который не сообщил своего имени, вручил Даниилу подарки.

Среди них были футболки, мяч, ранец, канцелярские товары с логотипом партии. Но особое внимание привлёк армейский сухой паёк. Мальчик признался, что пришёл в ужас, когда открыл коробку: в ней были продукты, уже почерневшие от гнили.

— Спасибо партии ЛДПР за подаренные подарки, обещаю завтра вам их вернуть!!! Мне очень обидно за то, что так оценили мой поступок! — поделился Даниил.

После публикации фото этих "подарков" поднялся шквал возмущённых комментариев.

— Отправьте Жириновскому лично, пусть пообедает, — написал один из интернет-пользователей.

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