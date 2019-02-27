СМИ: США отключили от Интернета российскую "фабрику троллей" во время выборов

Киберкомандование Вооружённых сил США атаковало российское "Агентство интернет-расследований", которое называют "фабрикой троллей", в ноябре 2018 года. Об этом пишет The Washington Post.
По данным издания, в день промежуточных выборов в конгресс и во время подсчёта голосов связанным с организацией пользователям Сети заблокировали доступ в Интернет.
Как заявили американские военные, это было сделано, чтобы прекратить "кампанию дезинформации", якобы развёрнутую Москвой.
— Наша задача частично состояла в том, чтобы неприятно удивить их, вызвать разногласия и ввести в замешательство, — сказал один из представителей Вооружённых сил США.
Как ранее сообщал Лайф, в 2018 году из соцсетей Facebook и Instagram удалили более 30 аккаунтов, владельцев которых заподозрили во вмешательстве в промежуточные выборы.
Основатель Facebook Марк Цукерберг обвинял "Агентство интернет-расследований" в создании фейковых аккаунтов и распространении ложной информации.
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