Депутатов Мосгордумы можно будет выбрать через Интернет

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение палаты законопроект о проведении экспериментального дистанционного электронного голосования.

Первое в России экспериментальное электронное голосование может состояться уже 8 сентября во время выбора депутатов Мосгордумы. Соответствующий законопроект был внесён на рассмотрение в Госдуму.

— Предусматривается проведение в качестве эксперимента дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Московской городской думы седьмого созыва в одном или нескольких одномандатных избирательных округах города Москвы, — говорится в пояснительной записке к документу.

Для того чтобы принять участие, избирателю следует заранее подать заявление через городской портал Mos.ru. После этого в день выборов ему предоставится возможность "проголосовать с помощью специального программного обеспечения регионального портала государственных и муниципальных услуг города Москвы".

При этом отмечается, что подача электронного заявления не лишает возможности прийти и проголосовать на избирательном участке. Естественно, только в том случае, если желающий это сделать уже не проголосовал дистанционно.

Организацией процесса голосования и подсчётом электронных голосов будет заниматься специально созданная участковая избирательная комиссия.

По словам зампредседателя ЦИК России Николая Булаева, для того чтобы эксперимент состоялся, законопроект должен быть принят и вступить в силу до начала избирательной кампании, то есть приблизительно до первой декады июня.

— Поскольку этот законопроект является законопроектом совместного ведения, то есть определённые процедуры его рассмотрения, там есть рассылка перед первым чтением, есть перед вторым. Важно, чтобы он был принят до начала избирательной кампании в Москве, чтобы можно было организовать этот эксперимент, — приводит его слова ТАСС.

Он также добавил, что в случае успеха эксперимента возможность дистанционного голосования может быть закреплена уже в федеральном законодательстве.