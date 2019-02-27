Власти Москвы рассказали о развитии образования в столице

Глава Департамента образования и науки Москвы Исаак Калина на заседании президиума столичного правительства доложил о развитии системы образования в городе в 2018 году и планах на этот год. Об этом сообщается на официальном портале Правительства Москвы.

Среди достижений отмечены успехи московских школьников на всероссийской олимпиаде. Они завоевали более 50% дипломов. Вместе с тем количество детей, занимающихся в городских секциях и кружках дополнительного образования, впервые превысило миллион человек.

Успешная реализация сферы московского образования повлияла и на результаты в международных олимпиадах, где количество призёров из столицы увеличивается с каждым годом, отметили в департаменте.

Калина подчеркнул, что достигнуть внушительных результатов помогли несколько факторов. Так, это новая система финансирования школ, кроме того, повышение зарплаты учителей, а также внедрение электронных ресурсов, таких как "Московская электронная школа". Достижениям также способствовало создание больших образовательных комплексов и развитие предпрофессионального образования.

Москва делится своим опытом не только с регионами, но и с мировыми мегаполисами, добавили в департаменте. С 30 августа по 2 сентября прошлого года на ВДНХ проходил Московский международный форум "Город образования". Там были представлены ключевые проекты системы образования. Среди участников мероприятия было 603 иностранных гостя, представители 53 государств и пяти континентов.

Также московские власти реализуют проект "Школы городов РФ — партнёры Москвы". В его рамках заключены соглашения о сотрудничестве в сфере образования с 80 городами.