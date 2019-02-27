Гуайдо заявил, что не боится тюрьмы после возвращения в Венесуэлу

По словам оппозиционного лидера, он подготовил на случай ареста особую "стратегию", о которой известно гражданам страны.

Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что намерен вернуться на родину, несмотря на риск ареста. В интервью NTN24 он подчеркнул, что быть в Каракасе — его долг.

— Если они настаивают на помещении меня в тюрьму, пусть имеют в виду, что уже есть целая стратегия, о которой знает народ, — добавил Гуайдо.

Как ранее сообщал Лайф, объявивший себя "временным президентом" страны оппозиционер на днях уехал в Колумбию. И это несмотря на запрет Верховного суда Венесуэлы покидать пределы страны.