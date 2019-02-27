Небензя призвал эвакуировать сирийский лагерь для беженцев "Эр-Рукбан"

Более 90% находящихся в лагере людей в ходе опросов изъявили желание покинуть это место, отметил политик.

Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза призвал немедленно расформировать и эвакуировать сирийский лагерь для беженцев Эр-Рукбан.

— Мы предлагаем выход из сложившейся ситуации и устойчивое решение проблем Рукбана — это эвакуация всех желающих из лагеря в те районы, которые они сами изберут, — сказал Небензя.

При этом он подчеркнул, что ключевое слово в этом процессе — "добровольно". По его мнению, к реализации данной идеи стоит приступить "не мешкая", вместо того чтобы "тратить время на планирование новых конвоев, лишь подчёркивающих игнорирование международного гуманитарного права в этой части Сирии".

По словам Небензи, более 90% находящихся в Рукбане людей в ходе опросов изъявили желание покинуть это место, при этом порядка 80% планируют вернуться на территории, подконтрольные Правительству Сирии.

Он также напомнил, что 19 февраля для расселения лагеря были открыты два коридора под гуманитарными гарантиями Сирийского общества Красного Полумесяца.

Однако, как ранее сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин, действующие в районе лагеря боевики оборудовали земляной вал в районе пунктов пропуска, запугивают людей и не дают им выйти.

Отметим, что ещё осенью прошлого года гуманитарная ситуация в Эр-Рукбане достигла критического уровня. Сообщалось, что люди вынуждены ютиться в тесных лачугах, в которых отсутствует вода и электричество.