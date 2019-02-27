РПЦ сменила наместника Сергиевой лавры и управделами Московской патриархии

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий 26 февраля освобождён от должности управделами Московской патриархии Русской православной церкви. Такое решение было принято на заседании Священного синода РПЦ.

Как рассказал представитель церкви Владимир Легойда в своём телеграм-канале, священнослужитель сам подал прошение об отстранении от должности из-за значительно "возросшего объёма работы по архипастырскому окормлению Санкт-Петербургской митрополии".

Должность управделами патриархии займёт митрополит Тверской и Кашинский Савва. Он станет епископом с титулом "Зеленоградский", викарием патриарха.

Также Синод постановил освободить архиепископа Сергиево-Посадского Феогноста от должности наместника Свято-Троицкой Сергиевой лавры, "выразив ему благодарность за многолетнее окормление святой обители и сохранив за ним обязанности викария патриарха Московского и всея Руси с титулом "Каширский" и председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству".

Новым наместником с титулом "Сергиево-Посадский" назначен викарий патриарха епископ Бронницкий Парамон, который до этого являлся наместником Донского монастыря.