ФАС проверит данные о подорожании авиабилетов

Так, авиакомпании будут опрошены о динамике цен по внутрироссийским маршрутам полётов.

Федеральная антимонопольная служба России проверит данные СМИ о подорожании авиабилетов, заявил замглавы ведомства Александр Редько.

— ФАС проверит информацию... Вместе с тем выводы о резком росте стоимости из-за роста затрат авиакомпаний не подтверждаются, — пояснил Редько.

Он отметил, что динамика цен на данном рынке определяется спросом и платёжеспособностью населения, а не затратами авиаперевозчиков. Кроме того, по его мнению, давать оценки по информации за два месяца "преждевременно".

— Тем не менее ФАС опросит агентства-агрегаторы о применяемых методиках расчёта "среднего чека" и авиакомпании о фактически сложившейся динамике цен на авиабилеты по внутрироссийским маршрутам, — добавил Редько.

Ранее СМИ сообщили, что цены на авиабилеты за декабрь—февраль на разных направлениях выросли в среднем на 5–33%.