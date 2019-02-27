В ЛНР сообщили о задержании бойца ВСУ при попытке проникнуть в республику

Народная милиция ЛНР задержала военнослужащего ВСУ вскоре после того, как была отражена попытка проникновения на территорию республики группы украинских диверсантов. Об этом сообщил представитель ведомства Андрей Марочко.

— По истечении часа был замечен военнослужащий ВСУ, потерявший ориентацию и двигавшийся в направлении наших позиций, который впоследствии был задержан, — сказал он.

По словам Марочко, задержанному была оказана медицинская помощь, его здоровью ничего не угрожает.

Отмечается, что украинский солдат был задержан после того, как пытался проникнуть на территорию республики в составе диверсионной группы из 10 человек. В районе 22:00 по местному времени (совпадает с мск) она была замечена при движении в сторону ЛНР, однако отступила после ответного огня из стрелкового оружия со стороны ополченцев.