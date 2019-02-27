"Не забота о народе". Небензя назвал единственную цель США в Венесуэле

Дипломат призвал Вашингтон разблокировать счета предприятий страны в американских банках на 11 миллиардов.

Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза заявил, что США, вмешиваясь в дела Венесуэлы, преследуют лишь одну цель — сменить власть в государстве, при этом не исключая военное вторжение.

— Сейчас абсолютно очевидно, что единственной целью Вашингтона в Венесуэле было и остаётся не решение её проблем, не забота о народе, а смена режима, включая угрозу проделать это путём военной интервенции Василий Небензя

Он также заявил, что США и Британия ограбили Венесуэлу на 30 миллиардов долларов. Постпред напомнил о заморозке активов венесуэльской государственной корпорации PDVSA на семь миллиардов и золотых запасов Венесуэлы в Британии на 1,2 миллиарда.

— Давайте называть вещи своими именами: у нас на глазах нагло грабят суверенную страну, пытаются довести её до нищенства, чтобы в рамках непризнанной международным правом концепции гуманитарной интервенции и ответственности по защите сменить неугодный режим, — сказал Небензя.

Дипломат призвал Вашингтон "вместо лицемерной попытки ввезти помощь на 20 миллиардов долларов" разблокировать счета предприятий Венесуэлы в американских банках на 11 миллиардов.

— Мы требуем прекратить нарушать резолюции Генассамблеи ООН и уважать суверенитет, границы и национальное единство народа Венесуэлы в соответствии с уставом ООН, — резюмировал Небензя.

Ранее в Вашингтоне заявили, что Соединённые Штаты расширят санкции против Венесуэлы.