Видится со священником, звонит родителям. Адвокат рассказал о содержании Бутиной

По словам юриста, в начале апреля обвиняемой в шпионаже россиянке могут вынести приговор.

Россиянку Марию Бутину в американской тюрьме сейчас содержат на общем режиме, рассказал её адвокат Роберт Дрисколл.

По словам юриста, девушка еженедельно видится с православным священником и пару раз в неделю звонит родителям.

— Принимая во внимание то, что она в заключении, она чувствует себя хорошо, — сказал он.

Дрисколл также сообщил, что в начале апреля Бутиной могут вынести приговор. Он уточнил, что это, вероятно, произойдёт через неделю после промежуточного заседания, намеченного на 28 марта 2019 года.

Как ранее писал Лайф, адвокат россиянки выразил надежду, что в апреле она сможет вернуться домой.

Напомним, Бутину задержали в США в июле 2018 года. Её обвинили в "работе на иностранное правительство". В декабре она пошла на сделку со следствием и признала вину в сговоре с целью навредить Штатам.