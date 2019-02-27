Хватит на сотню лет. Новак рассказал о запасах газа и нефти в России

Минэнерго РФ считает, что стране хватит запасов газа как минимум на 100 лет, а нефти — на 30 лет при учёте уже известных коммерчески извлекаемых запасов. Об этом сказал в интервью "Газете.ру" министр энергетики России Александр Новак.

— Запасы по газу, исходя из объёмов, добываемых нами сегодня, — более ста лет, запасы по нефти на сегодняшний день... составляют 29 миллиардов тонн — правда, они тоже делятся на коммерчески извлекаемые и коммерчески не извлекаемые Александр Новак

— Коммерческая извлекаемость зависит... от того, какую фискальную систему мы реализуем. При существующей системе примерно 50 процентов — то есть 15 миллиардов тонн — коммерчески извлекаемы. В 2018 году мы добыли 556 миллионов тонн — соответственно, простым делением получаем около тридцати лет, и это только коммерчески извлекаемые запасы, —пояснил Новак.