Стали известны темы переговоров глав МИД России, Китая и Индии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в китайский Учжэнь, пишет ТАСС. В среду, 27 февраля 2019 года, руководитель российского МИД проведёт переговоры со своей коллегой из Индии Сушмой Сварадж и главой МИД Китая Ваном И.

Сообщается, что Лавров и Ван И уже провели двухстороннюю встречу. Они говорили о предстоящей поездке в Китай российского лидера Владимира Путина. Как писал Лайф, он примет участие в форуме "Один пояс — один путь", который пройдёт в конце апреля.

Кроме того, речь шла о визите главы КНР Си Цзиньпина в Россию на Петербургский экономический форум.

На переговорах в трёхстороннем формате планируют обсудить события в Венесуэле, ситуацию в Афганистане, проблемы мирного урегулирования в Сирии, иранскую ядерную программу и контроль над вооружениями.

Напомним, согласно предварительным планам, на форум "Один пояс — один путь" съедутся около сорока лидеров стран и глав правительств, а Владимир Путин станет главным гостем.