Трое россиян заблудились в горах Сербии

Туристов уже нашли сотрудники местных спасательных служб, они не пострадали в результате произошедшего.

На юге Сербии спасены трое граждан России, заблудившихся на горе Копаоник, где они катались на лыжах. Об этом сообщает телеканал РТС со ссылкой на Горную службу спасения страны.

Отмечается, что спасатели обнаружили место, где находились россияне, спустя три часа поисков.

— Лыжники обнаружили дом, где и дожидались помощи. До них невозможно было добраться на снегоходах из-за рельефа, но нам удалось дойти пешком представитель Горной службы спасения Сербии

По словам спасателя, туристы сейчас чувствуют себя хорошо, но были сильно напуганы произошедшим.