В Венесуэле задержали и допросили американского журналиста

Сотрудника СМИ отпустили спустя несколько часов после задержания, но при этом ему не вернули оборудование.

Журналист американского испаноязычного канала Telemundo Даниэль Гарридо был задержан, а после допроса освобождён в столице Венесуэлы Каракасе.

Как сообщает канал, Гарридо схватили рано утром в районе отеля Cayena. Он освещал отъезд из отеля съёмочной группы канала Univision, ранее задержанной в ходе интервью с президентом Николасом Мадуро. К Гарридо подъехал автомобиль, из него вышли вооружённые люди и заставили сесть в машину.

По данным канала, журналиста допрашивали шесть часов, после чего отпустили, но при этом не вернули ему профессиональное оборудование.

Факт подтвердил Национальный профсоюз работников прессы Венесуэлы. Профсоюз назвал сотрудников Боливарианской службы разведки (SEBIN) ответственными за инцидент, однако официальных подтверждений произошедшего нет.

Ранее группа журналистов другого американского канала Univision была задержана во время интервью с президентом Мадуро и депортирована из страны. По версии Univision, Мадуро не устроили вопросы, заданные журналистами, и он прервал интервью. У группы были изъяты записанный материал, телеоборудование, мобильники, а сами сотрудники были задержаны на два часа.