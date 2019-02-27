Туриста будут судить в Китае за то, что он бросил монеты в двигатель самолёта

Он оказался далеко не первым суеверным пассажиром, из-за которого пришлось отменять рейсы.

Китайский авиапассажир предстанет перед судом из-за двух брошенных им монет "на счастье", пишет Daily Mail. По данным издания, перед тем как подняться на борт самолёта из Аньцина в Куньмин, 28-летний мужчина запустил монеты в двигатель, поскольку верил, что это принесёт удачу.

Однако у экипажа и авиакомпании совершенно другое мнение: металлические предметы могли повредить двигатель.

— Это подвергает жизнь пассажиров серьёзному риску. Двигатель может заглохнуть во время полёта, — объяснил профессор китайского Института гражданской авиации Оуян Цзе.

Монеты заметил наземный персонал. Вылет пришлось отменить. 162 пассажира отправились в Куньмин лишь на следующий день. Авиакомпания потеряла 140 тысяч юаней — это почти 1,4 миллиона рублей.

Стоит отметить, что пару лет назад аналогичные поступки совершили две пожилые женщины. Обвинений против них не стали выдвигать из-за возраста.