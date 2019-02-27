Российские вузы заняли 25 мест в топ-100 мирового предметного рейтинга QS

При этом МГУ показал наилучший результат в своей истории, хотя и не вошёл в топ-20 по лингвистике впервые с 2015 года.

Отечественные университеты в нынешнем году смогли занять 25 мест среди ста лучших в международном предметном рейтинге учебных заведений, который ежегодно составляется компанией Quacquarelli Symonds (QS). Об этом сообщается на сайте организации.

Наилучший результат, как и годом ранее, принадлежит Санкт-Петербургскому горному университету по предмету "инженерное дело — добыча полезных ископаемых и горная промышленность". Он занимает 19-ю позицию и является единственным российским университетом, вошедшим в топ-20.

При этом лидером в России является Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ), показавший в нынешнем году лучший для себя результат. По пяти предметам он входит в топ-50: "лингвистика" (23-й), "физика и астрономия" (26-й), "современные языки" (33-й), "математика" (34-й), "компьютерные науки и информационные системы" (48-й). Всего же в рейтинге главный вуз страны упоминается 12 раз.

Отмечается, что в топ-100 по физике помимо МГУ входят ещё три российских вуза: Московский физико-технический институт, Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" и Новосибирский государственный университет, которые вошли в группу университетов, занявших места с 51-го по сотое.

Особое значение в нынешнем году придаётся повышению одного из самых сложных показателей — индекса цитирования, который у российских вузов значительно превысил среднемировой рост. В пятёрку лидеров России по этому показателю вошёл Новосибирский государственный университет, Высшая школа экономики, МИСиС и Санкт-Петербургский горный университет.

Общемировым лидером же был признан Гарвардский университет, занимающий первое место в мире по 12 предметам. На втором месте расположился Массачусетский технологический институт.