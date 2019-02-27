За въезд в исторический центр Венеции придётся платить

Это очередная попытка местных властей ограничить турпоток, каждый год захлёстывающий город.

Коммунальный совет Венеции одобрил введение платы за въезд в исторический центр итальянского города. Правило вступит в силу 1 мая.

Как рассказал член совета Джованни Джусто в комментарии РИА "Новости", нововведение — это очередная попытка ограничить турпоток, каждый год захлёстывающий город.

— Эта мера призвана поощрить развитие цивилизованного туризма в городе Джованни Джусто

Сейчас плата вводится в качестве эксперимента. В течение года власти города будут внимательно наблюдать за изменениями.

По словам представителя коммунального совета города, на первом этапе сбор составит три евро с человека. Собранные деньги будут потрачены на содержание Венеции, в том числе уборку огромных объёмов мусора, оставляемого туристами.