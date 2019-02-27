В Ватикане сняли с поста кардинала, который домогался детей

Кардинала Джорджа Пелла из Австралии лишили его должности из-за обвинений в домогательствах в отношении детей. Такое решение было принято в Ватикане на самом высоком уровне.

— Могу подтвердить, что Джордж Пелл больше не является префектом Секретариата по экономике, — заявил врио главы службы печати Святого престола Алессандро Джизотти в своём твиттере.

Джордж Пелл, до того как попасться на педофилии, считался одним из наиболее влиятельных католических кардиналов. Но папа римский Франциск объявил педофилам-священникам войну и обещал наказывать их максимально строго.