В Ватикане сняли с поста кардинала, который домогался детей

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В Ватикане сняли с поста кардинала, который домогался детей

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Фото: © AP Photos/Alessandra Tarantino

Кардинала Джорджа Пелла из Австралии лишили его должности из-за обвинений в домогательствах в отношении детей. Такое решение было принято в Ватикане на самом высоком уровне.

— Могу подтвердить, что Джордж Пелл больше не является префектом Секретариата по экономике, — заявил врио главы службы печати Святого престола Алессандро Джизотти в своём твиттере.

Джордж Пелл, до того как попасться на педофилии, считался одним из наиболее влиятельных католических кардиналов. Но папа римский Франциск объявил педофилам-священникам войну и обещал наказывать их максимально строго.

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