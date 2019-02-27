Опубликовано видео с места крушения военного самолёта на Кубе

На кадрах видно, что он упал среди полей рядом с сельскохозяйственными постройками. Сообщается, что от жилых домов пилот его успел отвести.

В соцсетях появилось видео с места падения военного самолёта в кубинской провинции Артемиса на юго-западе страны.

На ролике видно, что катастрофа произошла в сельской местности. Местные жители наблюдают, как недалеко от одной из построек полыхают обломки борта.

Hace unos minutos un avión militar cayó en una zona cercana a Güira de Melena, en la provincia de Artemisa, Cuba.

🎥: Rodrigo Huaimachi (Usuario de Facebook). pic.twitter.com/5p9pRR3Ed3 — Norges Rodriguez (@norges14) February 26, 2019

Как ранее писал Лайф, в местной газете Milenio написали, что у истребителя загорелся двигатель во время полёта над городом, пилот едва успел увести борт от жилых домов. Сообщается, что он катапультировался.

Также есть неподтверждённая информация, что упавший самолёт — советский МиГ-23.