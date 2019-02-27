Более 60 человек остаются под завалами из-за оползня на руднике в Индонезии

Минимум один человек погиб, более 60 остаются под завалами из-за оползня на незаконном золотодобывающем руднике, произошедшего сегодня на острове Сулавеси. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо.

Уточняется, что ЧП произошло на руднике в округе Болаанг-Монгондоу Северного Сулавеси. В результате обрушились поддерживающие конструкции в золотодобывающей шахте. Минимум один человек погиб. Спасатели смогли достать из-под завалов 13 человек.

27 января из-за наводнения и оползней в провинции Центральный Сулавеси 68 человек погибли, ещё 47 пострадали. В конце сентября 2018 года при землетрясении магнитудой 7,4 на Сулавеси погибло более двух тысяч человек, 10,6 тысячи человек пострадали.